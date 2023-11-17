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Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması: 7 yıllık ilişkimin maşallahı var

Kayla Manukyan ile 7 yıldır birlikte olan Çağlar Ertuğrul ilişkisi hakkında konuştu.

Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması: 7 yıllık ilişkimin maşallahı var
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-11-2023 11:02

Çağlar Ertuğrul, bir süre yaşadığı Urla'dan İstanbul'a döndüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu, "Bihter" filminin galasına katıldı ve Urla'dan İstanbul'a taşındığını belirtti. İstanbul'da daha fazla iş olduğu için artık burada yaşadığını söyleyen Ertuğrul, yeni bir tiyatro oyununa başlayacağını ve bu oyunu Ceyla Odman ile birlikte gerçekleştireceklerini ifade etti. Oyuncu, planlarını önceki dönemde pandemi nedeniyle gerçekleştiremediklerini ancak şimdi tekrar başlayacaklarını dile getirdi, ilk provayı DasDas'ta yaptıklarını söyledi.

Kayla Manukyan ile 7 yıldır birlikte olan Çağlar Ertuğrul, geçen kış "2023'te evleniyor musunuz?" sorusuna, "Bu dönemde evlilik zor, hayat pahalı" cevabını vermişti. Ertuğrul, bu konuda söylediklerini yeni evlenen çiftlerden çok duyduğu için ifade ettiğini belirtti. Kendisinin ilişkisinin maşallah 7 yıldır devam ettiğini ve çoğu evliliğin bile bu kadar süreli olmadığını dile getiren oyuncu, gelecekte bir zorunluluk çıkarsa evlenmeye sıcak baktığını söyledi.

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