Çağlar Ertuğrul’a set arkadaşlarından doğum günü sürprizi!

O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ve pazartesi günleri ekrana gelen dizide “Kartal” karakterine hayat veren Ertuğrul, doğum gününde set arkadaşlarının sürpriziyle mutlu anlar yaşadı.

Doğum günü pastasını çekim arasında partneri Deniz Baysal getirirken, Ertuğrul, pastasını üfleyerek dilek tutmayı ihmal etmedi. Çalışma arkadaşlarının bu özel kutlamasına teşekkür eden başarılı oyuncu, ekiple birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Setin keyifli anlarına sahne olan kutlama, hem Ertuğrul hem de set ekibi için unutulmaz bir gün oldu.

37 yaşına yeni projelerle adım atan Çağlar Ertuğrul, doğum günü sürprizi ile sosyal medyada da sevenlerinden kutlama mesajları aldı.