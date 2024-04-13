Çağlar Ertuğrul: Kız arkadaşım ve ben yeni Kıvanç ve Başak gibiyiz

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, gazetecisi Sibel Arna’nun YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”un 40. bölüm konuğu oldu. 7 senedir birlikte olduğu stil danışmanı Kayla Manukyan ile yeni Kıvanç ve Başak olduklarını söyleyen Ertuğrul, Tarık Akan’a benzetilmekte gurur duyduğunu da ekledi.

Çağlar Ertuğrul: Kız arkadaşım ve ben yeni Kıvanç ve Başak gibiyiz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-04-2024 18:20

"Tarık Akan’a benzetilmekten gurur duyarım"

Jön denmesi hoşuma gitmiyor. Bu yüzden de ben çok yakışıklıyım diye gezmiyorum. Gurur okşayan şeyler ama bu bir kıstas değil. Görünüşünden çok gülüşünle, duruşunla iyi hissettirmen lazım. Ama yeşilçam’ın efsane jönlerinden Tarık Akan’a benzetilmekten gurur duyuyorum.

 

"Herkesin dövmesi kendine güzel"

Göbek bölgeme burcum olan, akrep dövmesi yaptırdım. Siz yengeç zannettiniz babam da gördü “ıstakoz mu yaptırdın” dedi. Çok görünmeyen bir yerimde Allah’tan. Ama ben beğeniyorum. Herkesin dövmesi kendine güzeldir. Yazın yan tarafı kesik tişörtlerle gezeceğim, herkes görür. 

 

"Kız arkadaşım ve ben yeni Kıvanç ve Başak gibiyiz"

Kıvanç da oyuncu, Başak hanım da stil danışmanı. Biz de sette tanıştık, beni giydiren kişiydi Talya. Birisi dedi siz de Kıvanç ve Başak gibi mi olacaksınız diye aa dedim benziyoruz. Gerçekten tanışma hikayelerimiz benziyor. Yedi senedir birlikteyiz. Böyle olunca insan birazcık kötü hissediyor kendini. Toplumda kızı oyalıyor mu diye bir önyargı var. Sanki ben onu kilitmişim gibi. Oysaki herkes istediği noktada çekip gidebilir. Zaman zaman aynı evi paylaşıyoruz. Çocuk olursa herşey çok hızla gelişebilir. Şimdilik kedi köpekle idare ediyoruz. 

 

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