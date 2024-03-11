Çağlar Ertuğrul: Kıvanç'la Başak gibi olalım dedik

"LİSEDE 9 KEZ DİSİPLİNE GİTTİM"



Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Sende çalışkan yakışıklı iyi aile çocuğu tipi var. Herkesin gıcık olduğu çalışkan çocuk değil miydin sen?" sorusu üzerine Çağlar Ertuğrul "Lisede 9 kere disipline gittim. Nasıl atılmadım derseniz... Bir şekilde kalmıyordum ama, kimseyi de gıcık etmiyordum çalışkanlığımla. Eve girmezdim, ne zaman bilgisayar oyunlarına sardık o zaman evdeydim" yanıtını verdi.

"KIVANÇ'LA BAŞAK GİBİ OLALIM DEDİK"

