Çağlar Ertuğrul: Kıvanç'la Başak gibi olalım dedik

Sevilen oyuncu Çağlar Ertuğrul, NTV'nin artık bir ekran klasiği haline gelen programı Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. "Override" adlı oyunla tiyatro sahnesinde olan Çağlar Ertuğrul, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, ailesi, özel hayatı, çocukluğu, okul yıllarına dair özel sohbetiyle de Empati'nin özel konukları arasındaki yerini aldı. 

Çağlar Ertuğrul: Kıvanç'la Başak gibi olalım dedik
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-03-2024 15:15
 
"LİSEDE 9 KEZ DİSİPLİNE GİTTİM"
 
Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Sende çalışkan yakışıklı iyi aile çocuğu tipi var. Herkesin gıcık olduğu çalışkan çocuk değil miydin sen?" sorusu üzerine Çağlar Ertuğrul  "Lisede 9 kere disipline gittim. Nasıl atılmadım derseniz... Bir şekilde kalmıyordum ama, kimseyi de gıcık etmiyordum çalışkanlığımla. Eve girmezdim, ne zaman bilgisayar oyunlarına sardık o zaman evdeydim" yanıtını verdi. 
 
"KIVANÇ'LA BAŞAK GİBİ OLALIM DEDİK"
 
Çağlar Ertuğrul, evlilik, ilişki, aile üzerine de Ahmet Mümtaz Taylan ile yarı şaka yarı ciddi şu cümleleri kurdu: "Aile kurmak, çoluk çocuğa karışmak çok güzel. Çok güzel örnekleri var çevremizde. Evliliğe karşı değilim ama, şartlar elvermedi. Düğün mekanları çok çok pahalı. Damatlık çok pahalı. Baba olmak da isterim. Benim kanımdan canımdan bir evlatla  gurur duyarım. Evlat edinmek de isterim. Sevgilimle sette tanıştık, o stil danışmanı. Biz de Kıvanç'la Başak gibi olalım dedik. 7 yıl olacak. Arada gel gitli olduğu dönemlerimiz var. Magazin sürekli soruyor evliliğimizi. Bir kere pahalı her şey dedim, çok ciddiye aldılar, geyik yapıyorum ciddiye alıyorlar. Düğüne gidiyorsunuz altın takıyorsunuz, 2 sene sonra boşanıyorlar, altınımı geri ver demek istiyorum. Yakın çevremde de boşanmış arkadaşlarımdan da çok var, ablam mesela. Şimdi onları kızdırmayayım da, evleniyorsan ömürlük olmalı gibi düşünüyorum, boşanmaya karşı değilim ama... "
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