Çağlar Ertuğrul, Ben Affleck’i Ti’Ye Aldı: “Grok, Bu Doğru mu?”

Çağlar Ertuğrul, Ben Affleck’in havlulu fotoğrafını ti’ ye aldı. Mizah dolu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Çağlar Ertuğrul, Ben Affleck’i Ti’Ye Aldı: “Grok, Bu Doğru mu?”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2025 12:37

Başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımla gündem oldu. ABD'li ünlü oyuncu Ben Affleck’in havlulu fotoğrafını ti’ ye alan Ertuğrul, mizah dolu paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Hem esprili üslubu hem de yaratıcı yaklaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ben Affleck’in Fotoğrafı Gündem Oldu

Ben Affleck, geçtiğimiz günlerde okyanus kıyısında objektiflere takıldı. Beline sardığı havluyla ufka bakarken çekilen fotoğrafları, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun bu görüntüsü sosyal medyada binlerce yorum ve paylaşım aldı. İlginç duruşu ve ifadesi, pek çok kişi tarafından esprilere malzeme yapıldı.

Çağlar Ertuğrul’dan Mizah Dolu Paylaşım

Bu görüntüler üzerine Çağlar Ertuğrul, kendi sosyal medya hesabından benzer bir fotoğraf paylaştı. Oyuncu, beline sardığı havluyla verdiği pozu; “Grok, bu doğru mu?” notuyla süsledi. Ertuğrul’un bu esprili paylaşımı takipçileri arasında büyük beğeni topladı. Oyuncunun mizah anlayışı ve doğal tavırları hayranlarından tam not aldı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Çağlar Ertuğrul’un paylaşımı, sosyal medyada hızla yayıldı. Hayranları ve takipçileri, ünlü oyuncunun esprili yönünü bir kez daha takdir etti. Özellikle mizahi yorumlar ve esprili görseller paylaşımı daha da eğlenceli hale getirdi. Ben Affleck ve Çağlar Ertuğrul’un havlulu kareleri, sosyal medyada günün en çok konuşulan detayları arasına girdi.

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