Çağla Şıkel’in Kararı Eleştirildi: “Çelişki Var”

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı. Daha önce, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında görülen şiddet davasında Bulutsuz’a destek veren Şıkel, yeni tiyatro projesinde Ozan Güven ile başrol oynayacağını duyurdu. Bu karar, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Şiddet Davasına Tepki Göstermişti

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Çağla Şıkel ise dava sürecinde açık bir şekilde Bulutsuz’a destek vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şahısların kim olduğu, ünlü olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Yarın bir gün ağabeyim olsa da fark etmez. Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete ‘sonuna kadar hayır’ diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz.”

Ozan Güven ile Aynı Sahnede

Ancak ünlü manken ve sunucu, bu kez farklı bir gündemle öne çıktı. Şıkel, “7 Kocalı Hürmüz” adlı tiyatro oyununda Ozan Güven ile başrolü paylaşacağını açıkladı. Bu haberin ardından sosyal medyada eleştiriler yükseldi. Birçok hayran, Şıkel’in daha önce savunduğu tavırla bu kararının çeliştiğini dile getirdi.

“Nefis Bir Heyecan Yaşıyorum”

Provaların yakında başlayacağını belirten Çağla Şıkel, “Nefis bir heyecan yaşıyorum. Provalar haftaya başlıyor” sözleriyle projeye olan mutluluğunu ifade etti. Ancak bu açıklama, hayranlarının tepkisini dindirmedi. Şıkel’in Ozan Güven ile aynı sahneyi paylaşma kararı, sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.