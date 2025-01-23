Çağla Şıkel'in isyanı: "Düşündükçe deliriyorum..."

Kartalkaya'da yaşanan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Duruma isyan eden Çağla Şıkel, "marım bu durumun sorumluları en ağır cezayı alır.” diye konuştu.

Çağla Şıkel'in isyanı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-01-2025 09:25

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan büyük yangın felaketi Türkiye'yi derinden sarstı. Yangında can kaybı 79'a yükselirken, ünlü isimler de acıyı paylaşıyor. Bunlardan biri de Çağla Şıkel oldu.

Önceki akşam oğlu Uzay ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü manken ve şarkıcı, Bolu'daki yangın hakkında duygularını paylaştı. Yangına dair konuşan Çağla Şıkel, “Çok üzgünüm. Düşündükçe deliriyorum, yerimde duramıyorum. Nasıl bu kadar ihmalkâr olunabiliyor? Umarım bu durumun sorumluları en ağır cezayı alır.” dedi.

 

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