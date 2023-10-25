Advert

Çağla Şıkel'den sağlık durumu açıklaması

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, kişisel sosyal medya hesabında son zamanlarda hasta yatağında geçirdiği sürece dair bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada dört gündür tedavi gördüğünü belirten ünlü isim, sağlık durumu hakkında da bazı bilgiler paylaştı.

Çağla Şıkel'den sağlık durumu açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2023 09:08

Ünlü model, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan bir isim olarak, son Instagram hikayesiyle hayranlarını endişelendirdi. Şıkel, hasta yatağında olduğuna dair bir paylaşım yaparak son dört gündür tedavi gördüğünü ifade etti.

Ünlü kişi, şu sözleri dile getirdi: "Cumartesi günü besin zehirlenmesi geçirdim ve o günden beri tedavi altındayım. CRP (C-Reaktif Protein) seviyem hala tam olarak normale dönmedi. Merak eden herkese ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ederim. Sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Yakında tekrar görüşmek üzere. Ancak beni merak etmeyin, bakın Tarçın adlı dostum beni yalnız bırakmıyor."

Benzer Haberler
Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu… Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu…
Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "Survivor'a keşke almasaydım" dedi: "Nankör insan, kansız insan..."
'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi! 'Koşun' 'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi! 'Koşun'
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti!
Simge Sağın hedefine ulaştı! İşte şarkıcının son hali Simge Sağın hedefine ulaştı! İşte şarkıcının son hali
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."