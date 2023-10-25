Çağla Şıkel'den sağlık durumu açıklaması

Ünlü model, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan bir isim olarak, son Instagram hikayesiyle hayranlarını endişelendirdi. Şıkel, hasta yatağında olduğuna dair bir paylaşım yaparak son dört gündür tedavi gördüğünü ifade etti.

Ünlü kişi, şu sözleri dile getirdi: "Cumartesi günü besin zehirlenmesi geçirdim ve o günden beri tedavi altındayım. CRP (C-Reaktif Protein) seviyem hala tam olarak normale dönmedi. Merak eden herkese ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ederim. Sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Yakında tekrar görüşmek üzere. Ancak beni merak etmeyin, bakın Tarçın adlı dostum beni yalnız bırakmıyor."