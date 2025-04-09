Çağla Şıkel'den Kahvaltı Tabağına Gelen Eleştirilere Sert Cevap

Çağla Şıkel'den Kahvaltı Tabağına Gelen Eleştirilere Cevap: "Kurbağa Bacağı Yemedim Ya!"

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı tabağı ile büyük bir ilgi uyandırdı. Ancak bazı takipçileri, tabağındaki yiyecekleri sağlıksız buldu ve ünlü isme eleştiriler yöneltti. Şıkel, gelen yorumlara net bir şekilde cevap verdi.

Çağla Şıkel'in Kahvaltısı Sosyal Medyada Konuşuldu

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Instagram hesabında paylaştığı kahvaltı tabağıyla dikkatleri üzerine çekti. Tabağında, çiftlik ürünü çiğ kuruyemiş ve birkaç vitamin hapı bulunan Şıkel’in paylaşımı, takipçileri arasında tartışmalara yol açtı. Bir kısım kullanıcı tabağını eleştirirken, diğerleri daha sağlıklı buldu.

Eleştirilere Yanıt: "Sanki Kurbağa Bacağı Yedim!"

Etiler’de görüntülenen Çağla Şıkel, kahvaltı tabağı hakkında gelen eleştirilere sosyal medyada cevap verdi. Ünlü manken, kahvaltısındaki yiyeceklerin sağlıksız olduğunu savunan takipçilerine şu şekilde karşılık verdi:

“Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapılmış. Aç uyanmadığım için böyle kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitaminlerimi alıyorum ve bunlar doğal şekilde paylaşıldı. Olay olsun diye yapmadım, denge meselesi bu. Yemeği dengelemek gibi.”

Şıkel, sağlıklı yaşam tarzına olan düşkünlüğünü vurgularken, paylaşımlarını sadece doğal bir şekilde takipçileriyle paylaştığını belirtti.

Çağla Şıkel, Dengeyi Bulmaya Çalışıyor

Kendi sağlığına özen gösterdiğini sıkça dile getiren Çağla Şıkel, aynı zamanda iki çocuk annesi. Programında ve sosyal medya hesaplarında sıkça sağlıklı yaşam, fitness, dengeli beslenme gibi konularda paylaşımlar yapıyor. Takipçileriyle kurduğu bağda şeffaflık ve doğallık öne çıkıyor.