Çağla Şıkel’den gençlik sırrı: Altın süt!

Yıllara meydan okuyan ve iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, güzellik ve enerjisini neye borçlu olduğunu açıkladı. Sunuculuk, oyunculuk ve modellik kariyerini başarıyla sürdüren Şıkel, sağlıklı yaşam sırlarını sevenleriyle paylaştı.

Şimdilerde "Çağla ile Yeni Bir Gün" adlı gündüz kuşağı programıyla ekranlarda olan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde "Tanyeli için Kalplerimiz 1 Olsun" konseri sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Şıkel, her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve bal ile hazırlanan 'altın süt' içtiğini belirterek, formunu ve enerjisini korumanın en önemli sırrının bu özel karışım olduğunu dile getirdi.

Düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle de güzelliğini destekleyen Çağla Şıkel, doğal yöntemlerle sağlıklı ve dinç kalmaya özen gösterdiğini vurguladı. Şıkel'in bu paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.