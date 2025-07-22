Çağla Şıkel’den Çeşme’de Jetsurf Şovu

Çağla Şıkel, Çeşme tatilinde jetsurf deneyimiyle dikkat çekti. Düşe kalka yaptığı denemeler şova dönüştü ve sosyal medyada ilgi topladı.

Çağla Şıkel’den Çeşme’de Jetsurf Şovu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2025 09:18

Ünlü model Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme tatiline devam ediyor. Tatil boyunca enerjik halleriyle dikkat çeken Şıkel, bu kez yeni başladığı jetsurf sporundaki performansıyla gündeme geldi.

Jetsurf Macerası Renkli Anlar Yarattı

Çağla Şıkel, deniz üzerinde jetsurf deneyimini sergilerken hem keyifli hem de zorlu anlar yaşadı. Düşe kalka yaptığı denemeler izleyenleri eğlendirirken, kısa sürede hızını artırarak performansını adeta bir şova dönüştürdü.

Çocuklarıyla Tatil Keyfi

Oğulları Kuzey ve Uzay ile yaz tatiline çıkan Şıkel, hem anneliğin hem de tatilin tadını çıkarıyor. Spor yaparak enerjisini yükselten ünlü model, sosyal medyada paylaştığı karelerle de büyük beğeni topluyor.

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