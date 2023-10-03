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Çağla Şıkel, Victoria Secret iddialarına açıklık getirdi

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir organizasyonda yeniden evleneceği iddialarına cevap vermiş, ve şimdi de bir YouTube programına konuk olarak "Victoria's Secret'tan teklif aldı, Cennet Mahallesi dizisi için gitmedi" haberlerine yanıt verdi.

Çağla Şıkel, Victoria Secret iddialarına açıklık getirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2023 17:14

YouTube'da yayınlanan 'Bize Kaldı' programına katılan Şıkel, daha önce medyada yer alan "Victoria's Secret'tan teklif aldı ve reddetti" haberlerine ilk kez açıklık getirdi.

Bir soru üzerine Şıkel, "Bir menajerlik şirketinde çalışırken Victoria's Secret'tan teklif geldi ve bunu reddetti mi?" sorusuna, "Sizce böyle bir şey yapmış olabilir miyim? Eğer gerçekten öyle bir teklif gelmişse, ben bunu kendi ağzımla açıklar ve gururla paylaşırım. Ancak böyle bir teklif gelmedi. İnatla yıllardır aynı haber yapılıyor, ama bu gerçek değil. Bana başka teklifler geldi, ama 'Victoria's Secret için çık mısın?' gibi bir şey değil. Ben sadece bir gün belki Victoria's Secret için çıkabilirim demiştim. Yıllar sonra bu haber ortaya çıktı." şeklinde cevap verdi.

Ayrıca, Cennet Mahallesi dizisi için kendisine teklif geldiği iddialarına da yanıt veren Şıkel, "Bu tamamen saçma bir iddia. Cennet Mahallesi, hayatımın en önemli projelerinden biri oldu. Hem çalıştığım ekip, geçirdiğim 5 yıl, edindiğim deneyim, hem de yaşadığım güzel anılarla dolu bir projeydi. Eğer 'Burayı bırak, sadece başka bir projeye git' deseler, düşünmeden reddederdim. Victoria's Secret bir hayaldi belki, ama böyle bir teklif hiç gelmedi." şeklinde konuştu.

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