Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un 'sevgili sözleşmesi' ortaya çıktı!

Emre Altuğ, 2008 yılında mankenÇağla Şıkel, ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015'te boşanmıştı. Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor. Yedi yıllık evliliklerini 2015 senesinde noktalayan manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, örnek bir aile oldu. Boşansalar bile çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, örnek anne-baba olarak gösterilmeye devam ediyor.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan ve son olarak 'Güldür Güldür Show'da izleyici karşısına çıkan Emre Altuğ, haziran ayında Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu üstlendiği YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.

ESKİ EŞİYLE İLETİŞİMİNİ ANLATTI!

Çağla Şıkel ile ilişkisiyle ilgili Armağan Çağlayan'ın "Ben şunu merak ederim. Nasıl oluyor da oluyor? Çünkü bana göre sevgiliyken arkadaş olunmaz, arkadaşken sevgili olunmaz. Ben öyle düşünüyorum" demesi üzerine Altuğ şöyle konuştu: