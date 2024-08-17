Çağla Şıkel ve çocuklarıyla eğlenceli Alaçatı günü

Her yaz Çeşme'de tatil yapmayı alışkanlık haline getiren Çağla Şıkel, bu sezon televizyon programı nedeniyle bir ayağı İstanbul'da olmasına rağmen, Alaçatı'da çocuklarıyla keyifli bir gün geçirdi. Ünlü sunucu, plajda oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Çağla Şıkel ve çocuklarıyla eğlenceli Alaçatı günü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 10:37

45 yaşındaki Şıkel, plajda ilk olarak küçük oğlu Uzay ile tenis oynadı. Sporu hayatından eksik etmeyen ve fit görünümüyle dikkat çeken Şıkel, genç kızları aratmayan enerjisiyle göz doldurdu. Ardından ailece deniz scooter'ına binmek için suyun derinliklerine doğru ilerlediler.

Denizde sevimli bir çocukla karşılaşan Şıkel, çocuğun kendisine söylediklerine kayıtsız kalmadı ve onunla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Günün ilerleyen saatlerinde ise tüm aile üyeleri, gözlüklerini takarak scooter ile denizde gezintiler yaptı. Kuzey, deniz scooter'ından bir türlü ayrılmak istemezken, annesi Şıkel oğluna derinlere gitmemesi konusunda uyarılarda bulundu ve el kol hareketleriyle yönlendirdi.

Çağla Şıkel, hem çocuklarıyla geçirdiği keyifli anlarla hem de enerjisiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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