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Çağla Şıkel o soruyu duyunca şoke oldu! "Ya ben geri zekalı mıyım?"

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, Victoria's Secret'tan teklif geldiği yönündeki iddialarıyla sık sık gündeme geliyordu. Şıkel bu konudaki soruyu duyunca şoke oldu ve bakın ne yanıt verdi.

Çağla Şıkel o soruyu duyunca şoke oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2023 12:05

Çağla Şıkel, Bize Kaldı programına konuk oldu. Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın Çağla Şıkel'e modellik teklif ettiği ve Cennet Mahallesi için teklifi reddettiği iddiası da programda soruldu.

YouTube'da konuk olduğu programda konuşan ünlü sunucu, "Ya böyle bir şey yapmış olabilir miyim sizce? Geri zekalı mıyım ben? Ben en azından o dönemde çıkıp kendi ağzımla 'Bana böyle bir teklif geldi' deyip havasını atardım böyle bir teklif gelmiş olsa" dedi.

 

CENNET MAHALLESİ YANITI

 

Şıkel, "Oldu da benim mi haberim yok? Israrla 700 yıldır aynı haber yapılıyor, böyle bir şey yok ya... Bana Naomi Campbell'ın ajansından teklif geldi Fransa'dan ama 'Victoria's Secret'a çıkar mısın?' gibi bir şey değil. Ben Victoria Secret için 'Bir gün neden olmasın' diyordum hep. Bunun üzerine yıllar yıllar sonra bu çıktı" dedi.

Cennet Mahallesi için teklifi reddettiği iddiası da sorulan Şıkel, "Bu dünya saçması bir şey. Hayatımın en büyük şanslarından bir tanesi Cennet Mahallesi... Evet Victoria Secret'te benim bir hayalimdi ama zaten böyle bir teklif hiç olmadı" açıklamasında bulundu.

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