Çağla Şıkel Gençlik Sırrını Açıkladı!

Podyumların tescilli güzeli ekranların o her daim enerjik ve başarılı sunucusu Çağla Şıkel zamana resmen meydan okuyan görüntüsü ve fit vücuduyla her dönem hayranlık uyandırmaya tam gaz devam ediyor. Takipçileri tarafından sosyal medyada sürekli "Yahu nasıl bu kadar genç, nasıl bu kadar dinç kalıyorsunuz?" sorularına maruz kalan ünlü model sonunda o çok merak edilen gizli formülünü açıkladı nihayet. Takipçilerinden gelen bu yoğun baskı ve sorular üzerine içten bir açıklama yapan ünlü sunucu hem bedeni hem de ruhu baştan aşağı arındıran o çok özel rutinini hayranlarıyla paylaştı açıkçası. Yıllara meydan okuyan güzelliğinin gizli reçetesini anlatırken sanılanın aksine mucizevi kozmetik ürünler ya da öyle çok pahalı klinik operasyonlar yerine tamamen kendi yaşam tarzına odaklandığını belirtti. Güzellik denince akla gelen o yapay işlemleri ve bakım kremlerini bir kenara iten Şıkel doğal ve sürdürülebilir bir yaşam felsefesiyle genç kaldığını net bir şekilde ortaya koydu.

Estetik Ve Kremler Değil Doğal Yaşam Felsefesi

Ünlü model fiziksel sağlığın ve doğru zamanlamanın cilt üzerindeki o doğrudan mucizevi etkisini anlatırken disiplinli uyku saatine acayip dikkat çekti. Hayatını adeta bir asker gibi planladığını belirten Şıkel, "Uyku, spor, uyku, spor... 22.30 yatış her gün sabah 07.00 kalkış, mümkünse yaz kış bu rutini bozmam" diyerek işin sırrını verdi bile. Tabii bu iş sadece uykudan ibaret değil; ünlü sunucu aynı zamanda tam bir antioksidan deposu olan harika bir beslenme düzenine sahip olduğunu da ekledi. Beslenme çantasından yaban mersini, tahin, yeşil çay, somon, bol yeşillik, badem, ceviz ve çilek gibi vücudu gençleştiren yiyecekleri asla eksik etmiyormuş resmen.

Ruhsal Arınma Formülün Temeli: "Kalbini Ferah Tut"

Fakat bu bütünsel formülün sadece fiziksel aktivitelerden ve antioksidan besinlerden ibaret olmadığını da üzerine basa basa vurguladı Çağla Şıkel. Parlak bir cildin ve genç kalmanın asıl gizli sırrının iç huzurdan ruhsal bir arınmadan geçtiğini söyleyerek ruh sağlığı ile fiziksel görünüm arasındaki o güçlü bağa dikkat çekti. Genç kalmak isteyenlere seslenen iki çocuk annesi ünlü sunucu "Kalbi ferahlatmak; öfkeden, kıskançlıktan, kinden, bize iyi gelmeyen bütün kötücül duygulardan uzak durmak gerek" diyerek asıl reçetenin reçetesini verdi aslında. Kendi iç dünyasında yakaladığı o muazzam huzuru yüzüne ve enerjisine yansıtmayı çok iyi başaran Çağla Şıkel'in bu bütünsel güzellik manifestosu, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçilerine de şahane bir ilham kaynağı oldu haliyle.