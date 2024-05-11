Çağla Şikel 11 saat boyunca kendisini karanlık bir kulübeye kilitledi

Çağla Şikel, Korkularından arınmak için kendini Kırklareli’nde bedeli 2.500 TL olan karanlık bir kulübeye kapattı. 11 saatlik bu meditasyonda yemek yemedi, su içmedi.

Çağla Şikel 11 saat boyunca kendisini karanlık bir kulübeye kilitledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-05-2024 11:22

Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel, korkularından arınmak ve ruhsal dengeyi sağlamak amacıyla kendini Kırklareli'de bulunan bir meditasyon kulübesine kapattı. Bedeli 2.500 TL olan bu karanlık kulübede 11 saat boyunca meditasyon yaparak, yemek yemeden ve su içmeden kendi iç dünyasıyla baş başa kaldı.

Şikel'in bu ruhsal deneyimi, 4.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşıldı. Kulübeden çıktığı anları takipçileriyle paylaşan Şikel, deneyiminin etkileyici anlarını ve içsel yolculuğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Şıkel yaşadığı deneyimle ilgili şu ifadeleri kullandı:

 

"Karanlık inzivada da yaşadığım aynı hissi yaşadım. Kapı kapanır kapanmaz 'ne zaman açılacak?' diye düşünen zihnimden kurtulmam birkaç saniyemi aldı ve sadece nefesime odaklandım. Meditasyon yapıp yapmadığımı dahi bilmiyorum ki... Meditasyonun zaten kendi kendine olduğu, gözümü açsam da zifiri karanlık, ben, en derinlerim ve nefesim arasında geçen 11 saat... Bir gece öncesinden son yemeğimi 18:30 gibi yiyip, 24 saati yemek yemeden ve su içmeden tamamladım. 

Aynı zamanda vücudumun kendini yenilemesine fırsat tanıdığım büyülü saatler... Kendime hiç bu kadar yaklaştığımı hissetmemiştim. Hiç kimsesiz, hiçbir şeysiz ve zamansız olma hali... Kimi zaman bir cenin gibi kıskıvrak, kimi zaman genişleyen kabına sığmayan yaşamın kendisiydim. Ah o kuş sesleri... Bir an bile susmadılar, 'buradayız, seni bekliyoruz' der gibi. En derin, en uzun kendimle baş başa kalışımdı. Yine kelimelere dökmekte başarısız olduğun bir deneyim..."

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