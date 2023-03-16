Çağımızın vebası obezite

Vücut ağırlığının erkeklerde %25, kadınlarda %30’undan fazlasını yağ dokusu oluşturması durumunda kişi obezite birey sınıfına girer. Obez veya aşırı kilolu kişiler, diabet, hipertansiyon, dislipidemi, yağlı karaciğer ve polikistik over sendromu gibi birçok tıbbi problem açısından risk taşımaktadır. Kronik bir hastalık olan obezitenin görülme sıklığı, özellikle de ev izolasyonunun yaygın olduğu Coronavirus salgını döneminde tüm dünyada 2 katına çıkmıştır. Günümüzde bugün itibariyle düşünüldüğünde ülkelerin sağlık masraflarını da büyük ölçüde etkileyecektir. Obezite hem bireysel hem toplumsal olarak tüm dünyanın üzerinde durması gereken oldukça hassas bir konudur.

Obezite Kaderiniz Olmasın?

Obezite ile mücadele aynı zamanda pek çok hastalıkla da mücadele demektir. Obezite ile mücadele amacıyla DSÖ birçok ülkede beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve hareketli yaşam biçiminin benimsenmesi konularında programlar uygulamaktadır. Türkiye’de sağlık bakanlığı tarafından ‘‘Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı’’ oluşturulmuş ve 2010 yılında itibaren uygulanmaya konulmuştur. Program dahilinde toplumun bilinçlendirilmesi, obezite ile mücadele kapsamında okul ve iş yerlerinde düzenlemeler, fiziksel aktivitenin teşviki ve çevresel faktörlerin iyileştirilmesi konusunda değişiklikler yapılmıştır.

Peki kişisel olarak bu sağlık probleminden kurtulmak için neler yapabilliriz?

Diyetisyen Gözde Çelik 10 Madde de sizler için sıraladı;

1-Hayatınıza hareket katın. Düzenli fiziksel aktivitelere başlayabilirsiniz.

2-Bir beslenme uzmanı ile kişisel diyet planı oluşturarak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin

3-Sosyalleşme dönemleriniz de dışarıda Fast food tarzı beslenmekden uzak durun

4-Beslenmenizde bolca Meyve ve sebze olsun

5-Dışarıda yemek yediğiniz günleri azaltın ve Hazır gıdalar yerine ev yapımı ürünler tercih

edin

6-Yemeklerinizde bitkisel yağlara öncelik verin

7- az yağlı süt ürünlerini tercih edin

8-Kırmızı eti ve tavuğu haftada 3 günden fazla tüketmeyin

9-Yemeklerinizi kızartma yerine fırınlanmış yada haşlanmış tercih edin.

10-Hazır meyve suları, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durun.