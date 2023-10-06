Çağatay Ulusoy'un yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

FOX TV'nin yeni dizisi Gaddar için kamera karşısına geçmeye hazırlanan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla adından söz ettiriyor. Ulusoy'un bu radikal değişimi, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışmaya neden oldu.

Netflix ekranlarında Terzi dizisiyle büyük bir beğeni kazanan Çağatay Ulusoy, yeni projeye atılmadan önce imaj değişikliği ile hayranlarını şaşırttı. Saçları ve sakalıyla farklı bir imaj çizen oyuncu, bu yeni görüntüsüyle takipçilerini ikiye ayırdı.

YENİ İMAJ, YENİ PROJE

Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek gibi başarılı isimlerle Terzi dizisinde ekrana gelen Ulusoy, Gaddar dizisi için enerjik bir hazırlık içinde. Retro gözlükleri ve uzun saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, yeni imajıyla fotoğraf karelerinde yer buldu.

Fakat bu değişiklik, tüm hayranları tarafından olumlu karşılanmadı. Kimi takipçiler Ulusoy'un bu haliyle daha karizmatik ve etkileyici olduğunu belirtirken, kimi hayranları ise oyuncunun kısa saçlı ve sade halini özlediklerini ifade etti.

Oyuncunun bu yeni imajı, dizinin konsepti ve karakteri hakkında da ipuçları veriyor olabilir. Ancak kesin olan bir şey var ki, Çağatay Ulusoy yine gündemde ve hayranlarının ilgisini üzerinde tutmayı başarıyor. Yeni projede nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.