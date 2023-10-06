Advert

Çağatay Ulusoy'un yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni imajı, sevenlerini ikiye ayırdı. Retro gözlükleri ve uzun saçlarıyla tamamen farklı bir görünüme bürünen oyuncu, takipçileri arasında farklı yankılar uyandırdı.

Çağatay Ulusoy'un yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-10-2023 21:15

FOX TV'nin yeni dizisi Gaddar için kamera karşısına geçmeye hazırlanan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla adından söz ettiriyor. Ulusoy'un bu radikal değişimi, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışmaya neden oldu.

Netflix ekranlarında Terzi dizisiyle büyük bir beğeni kazanan Çağatay Ulusoy, yeni projeye atılmadan önce imaj değişikliği ile hayranlarını şaşırttı. Saçları ve sakalıyla farklı bir imaj çizen oyuncu, bu yeni görüntüsüyle takipçilerini ikiye ayırdı.

YENİ İMAJ, YENİ PROJE

Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek gibi başarılı isimlerle Terzi dizisinde ekrana gelen Ulusoy, Gaddar dizisi için enerjik bir hazırlık içinde. Retro gözlükleri ve uzun saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, yeni imajıyla fotoğraf karelerinde yer buldu.

Fakat bu değişiklik, tüm hayranları tarafından olumlu karşılanmadı. Kimi takipçiler Ulusoy'un bu haliyle daha karizmatik ve etkileyici olduğunu belirtirken, kimi hayranları ise oyuncunun kısa saçlı ve sade halini özlediklerini ifade etti.

Oyuncunun bu yeni imajı, dizinin konsepti ve karakteri hakkında da ipuçları veriyor olabilir. Ancak kesin olan bir şey var ki, Çağatay Ulusoy yine gündemde ve hayranlarının ilgisini üzerinde tutmayı başarıyor. Yeni projede nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Kızılcık Şerbeti Rüzgar ve Helin kimdir Kızılcık Şerbeti Rüzgar ve Helin kimdir
Yalı Çapkını Dizisindeki Otelin Dudak Uçuklatan Oda Fiyatları Yalı Çapkını Dizisindeki Otelin Dudak Uçuklatan Oda Fiyatları
Fenerbahçe Beko Olimpia Milano canlı izle bedava S Sport şifresiz yayın linki Fenerbahçe Beko Olimpia Milano canlı izle bedava S Sport şifresiz yayın linki
Gülşen, Takip Listesinde Büyük Değişikliğe Gitti Gülşen, Takip Listesinde Büyük Değişikliğe Gitti
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ekim Kim Kazandı? Hangi yarışmacı birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Ekim Kim Kazandı? Hangi yarışmacı birinci oldu?
Beşiktaş'ın başkan adayı Hasan Arat kimdir? Beşiktaş'ın başkan adayı Hasan Arat kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?