Çağatay Ulusoy’un yeni filmi iptal oldu

Son dönemde yoğun bir çalışma temposuna sahip olan Çağatay Ulusoy, önce "Centilmen" filmi ardından "Terzi" dizisi ile projelerine imza atmıştı. Ardından "Kübra" adlı dizi projesine başlamıştı. Ulusoy, "Kübra" projesinin ardından OGM Pictures'ın "Biz Bir Aileyiz" adlı filmi için anlaşmıştı. Filmin senaryosu Deniz Akçay tarafından yazılmış, yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan oturacaktı.

Ancak son gelen bilgilere göre, "Biz Bir Aileyiz" filmi şu an için rafa kaldırıldı. Çağatay Ulusoy'un canlandıracağı Arda karakterinin hikayesi yaz aylarına ertelendi. Bu kararın, Ulusoy'un yeni dizisi "Gaddar"ın çekimlerinin öne alınmasından ve film projesinin aceleye getirilmesinin önlenmesi gerektiğinden kaynaklandığı öğrenildi.