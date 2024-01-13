Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar'ın yayın tarihi belli oldu

‘Gaddar’ 19 Ocak Cuma günü saat 20.00’de FOX’ta yayın hayatına başlayacak.

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar'ın yayın tarihi belli oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-01-2024 22:50

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı kadrosunda buluşturan, FOX’un Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘Gaddar’ın yayın tarihi belli oldu. 19 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan diziden yeni kareler yayınlandı. Dizi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan ‘Gaddar’ 19 Ocak Cuma ve her cuma saat 20.00’de FOX’ta!

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