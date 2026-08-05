Çağatay Ulusoy'un Son Hali Görenleri Şaşırttı: Bodrum'da Görüntülendi!

Çağatay Ulusoy'un Bodrum Türkbükü'nde çekilen son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncunun aldığı kilolar yaşadığı fiziksel değişim ve detaylar haberimizde.

Çağatay Ulusoy'un Son Hali Görenleri Şaşırttı: Bodrum'da Görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2026 17:38

Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler erkek oyuncuları arasında yer alan Çağatay Ulusoy son dönemde yaşadığı fiziksel değişim ve aldığı kilolarla bir kez daha sosyal medyanın ve magazin dünyasının odak noktası haline geldi. Başrolünü üstlendiği projelerdeki başarılı performanslarının yanı sıra karizmatik görüntüsüyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Bodrum'da çekilen son fotoğrafıyla adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Türkbükü'nde Hayranının Kamerasına Takıldı

Kariyerine 2010 yılında kazandığı Best Model of Turkey birinciliğiyle adım atan ve hemen ardından yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Çağatay Ulusoy bir süredir ekranlardan uzak, gözlerden ırak bir yaşam sürmeyi tercih ediyordu. Ünlü oyuncu yaz sezonunun tadını çıkarmak için gittiği Muğla'nın popüler tatil beldesi Bodrum Türkbükü'nde bir hayranı tarafından görüntülendi. Karşılaştığı ünlü ismi fotoğraflayan hayranının sosyal medyada paylaştığı o kare kısa süre içerisinde dijital platformlarda yayılarak geniş yankı uyandırdı.

Kaslı Vücudundan Eser Kalmadı: Rol İçin Mi Kilo Aldı?

Kariyerinin ilk yıllarında ve yer aldığı pek çok aksiyon ile drama projesinde fit ve kaslı vücuduyla beğeni toplayan Çağatay Ulusoy'un son hali takipçilerini adeta şaşkına çevirdi. Oyuncunun kilo almış ve sakallarını uzatmış hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken bu radikal değişimin arkasındaki neden de merak konusu oldu. Bir kesim oyuncunun tatil döneminde formunu kaybettiğini savunurken büyük bir kitle ise bu fiziksel değişimin yaklaşan yeni bir dizi veya film projesindeki rol hazırlığından kaynaklanabileceği yorumunda bulundu.

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