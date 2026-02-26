Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.

Şimdilerde "Eşref Rüya" dizisindeki Eşref karakteriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Çağatay Ulusoy, bu kez sahadaki heyecana ortak oldu. Temsilcimiz Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u eleyerek adını bir üst tura yazdırmasıyla ünlü oyuncu sevinçten havalara uçtu.

Torino’da Tarihi Gece: Mağlubiyete Rağmen Tur Bizim!

Milyonların nefesini tutarak izlediği Juventus-Galatasaray eşleşmesinin rövanşında temsilcimiz, uzatmalara giden maçta deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Ancak ilk maçtaki 5-2'lik skorun avantajıyla Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yazdırmayı başardı. Bu tarihi başarıyı kutlayanların başında ise koyu Galatasaraylı Çağatay Ulusoy vardı.

"Totem Yaptık" Pozu Gündem Oldu

Koyu bir sarı-kırmızılı taraftar olduğu bilinen Ulusoy, maç heyecanını yalnız yaşamadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafta şu detaylar öne çıktı:

Kadro Şampiyonlar Ligi: Çağatay Ulusoy’a fotoğrafta oyuncu dostu Mustafa Mert Koç ve menajeri Engin Aykanat eşlik etti.

Sarı-Kırmızı Stil: Üzerindeki Galatasaray formasıyla objektif karşısına geçen Ulusoy, paylaşımına "Totem yaptık" notunu düştü.

Sosyal Medya Etkisi: Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, Galatasaray taraftarları "Çağatay’ın totemi tuttu", "Eşref sahalara indi" yorumlarında bulundu.

Eşref Rüya ve Sahalar Arasında

Kariyerindeki başarısını her projesiyle perçinleyen Ulusoy'un, set yoğunluğuna rağmen takımını yalnız bırakmaması hayranlarından tam not aldı. Juventus gibi bir dünya devini elemenin gururunu yaşayan ünlü oyuncu, bu karesiyle "Aslan" taraftarlığını bir kez daha tescilledi.