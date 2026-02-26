Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.

Çağatay Ulusoy hangi takımlı? Galatasaray Juventus maçını kim kazandı? Eşref Rüya dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy'un Galatasaray formalı paylaşımı ve Şampiyonlar Ligi heyecanının detayları haberimizde...

Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-02-2026 18:39

Şimdilerde "Eşref Rüya" dizisindeki Eşref karakteriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Çağatay Ulusoy, bu kez sahadaki heyecana ortak oldu. Temsilcimiz Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u eleyerek adını bir üst tura yazdırmasıyla ünlü oyuncu sevinçten havalara uçtu.

Torino’da Tarihi Gece: Mağlubiyete Rağmen Tur Bizim!

Milyonların nefesini tutarak izlediği Juventus-Galatasaray eşleşmesinin rövanşında temsilcimiz, uzatmalara giden maçta deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Ancak ilk maçtaki 5-2'lik skorun avantajıyla Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yazdırmayı başardı. Bu tarihi başarıyı kutlayanların başında ise koyu Galatasaraylı Çağatay Ulusoy vardı.

"Totem Yaptık" Pozu Gündem Oldu

Koyu bir sarı-kırmızılı taraftar olduğu bilinen Ulusoy, maç heyecanını yalnız yaşamadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafta şu detaylar öne çıktı:

  • Kadro Şampiyonlar Ligi: Çağatay Ulusoy’a fotoğrafta oyuncu dostu Mustafa Mert Koç ve menajeri Engin Aykanat eşlik etti.

  • Sarı-Kırmızı Stil: Üzerindeki Galatasaray formasıyla objektif karşısına geçen Ulusoy, paylaşımına "Totem yaptık" notunu düştü.

  • Sosyal Medya Etkisi: Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, Galatasaray taraftarları "Çağatay’ın totemi tuttu", "Eşref sahalara indi" yorumlarında bulundu.

Eşref Rüya ve Sahalar Arasında

Kariyerindeki başarısını her projesiyle perçinleyen Ulusoy'un, set yoğunluğuna rağmen takımını yalnız bırakmaması hayranlarından tam not aldı. Juventus gibi bir dünya devini elemenin gururunu yaşayan ünlü oyuncu, bu karesiyle "Aslan" taraftarlığını bir kez daha tescilledi.

Benzer Haberler
Şeyma Subaşı’ndan Şeyma Subaşı’ndan "Bikini" Dönüşü: Hem Paylaştı Hem Dua Etti!
"Hastalığımı İlk Kez Açıklıyorum!" Uraz Kaygılaroğlu’ndan Yıllar Sonra Gelen Kilo İtirafı.
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Anne-Baba Oldu! İşte Minik Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Anne-Baba Oldu! İşte Minik "Karya"
"Bize Ünlü Demeyin!" Burcu Biricik’ten Şok Sözler: İlk İtilip Kakılanlar Biziz.
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un Aşk Dolu 4 Yılı! Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un Aşk Dolu 4 Yılı! "Dünyamız Pespembe."
Sezen Aksu’dan Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı:
  • 24-02-2026 10:48

Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı: "Sıkılmamak İçin Tatlı Tatlı Kavga Ediyoruz!"

Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?
  • 24-02-2026 16:22

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!
  • 23-02-2026 11:45

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu:
  • 23-02-2026 12:03

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu: "Ye Beni Aşkım!"