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Çağatay Ulusoy'un bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son dönemlerde internet dizileri ve filmlerindeki başarısıyla dikkat çekiyor. Şimdi ise yakında FOX TV'de başlayacak olan Gaddar dizisinde yer alacak ve bölüm başına alacağı ücretle büyük bir rekor kırdı.

Çağatay Ulusoy'un bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2023 09:07

Dizi ve film sektörünün en üretken oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy, Gaddar dizisiyle yaptığı anlaşma ile Türkiye'nin en yüksek ücret alan oyuncularından biri oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağatay Ulusoy'un Gaddar dizisinde bölüm başına alacağı ücret oldukça yüksek bir rakama ulaşıyor.

Ünlü oyuncu son iki yılda Terzi ve Kübra dizileri ile Centilmen filminde başarılı performanslarıyla öne çıktı. Şimdi ise FOX TV'nin yeni projesi Gaddar için ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Daha önce Netflix ile yaptığı anlaşma ile Türk dizi sektöründe büyük bir çıkış yakalayan Çağatay Ulusoy, şimdi Gaddar dizisindeki bölüm başı ücreti ile rekor kırıyor. Ünlü oyuncu, bölüm başına 2 milyonu aşan bir ücretle Türkiye'de bölüm başına en yüksek ücreti alan oyuncu unvanını elde ediyor. Bu rakam, Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde aldığı 1,5 milyonluk ücreti geride bırakarak bir rekora imza atıyor.

Çağatay Ulusoy, Gaddar dizisinde Levent karakterine hayat verecek. Dizinin hazırlıkları devam ederken, başrol kadın oyuncu Aydan'ın henüz netleşmediği biliniyor. Dizi kadrosunda ise Fatih Berk Şahin gibi önemli isimler yer alıyor.

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