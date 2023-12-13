Çağatay Ulusoy’lu Gaddar’ın ilk fragmanı yayınlandı

Ay Yapım'ın yeni dizisi "Gaddar," ilk tanıtımıyla büyük ilgi çekti. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın bulunduğu dizide Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimler de kadroda yer alıyor. Hürer Ebeoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı dizi, Sinan Öztürk'ün yönetmenliğinde hayat buluyor.

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve büyük bir merakla beklenen "Gaddar" dizisinin ilk tanıtımı, sert bir dünyanın atmosferini yansıtarak dikkat çekiyor. Uzun bir askerlik görevinden dönen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı, beklenmedik bir şekilde değişmiştir. Sevgilisi Aydan (Sümeyye Aydoğan) haber vermeden gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dizinin tanıtımında, Dağhan'ın hayatındaki bu dönüşüm ve gaddara dönüş hikayesi izleyicilere aktarılırken, Erkin Koray'ın "Gaddar" şarkısı eşlik ediyor.



