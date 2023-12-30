Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'ın afişi yayınlandı!

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisine ait ilk afiş yayınlandı.

Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'ın afişi yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 30-12-2023 11:47

Ay Yapım'ın ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ı bir araya getirdiği yeni dizisi "Gaddar," büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin ilk afişi yayınlandı ve Ocak ayında seyirciyle buluşacak. Cuma günleri yayınlanması planlanan dizide, Çağatay Ulusoy'a (Dağhan) Sümeyye Aydoğan (Aydan) ve Onur Saylak (Müdür) eşlik ediyor.

Dizide diğer önemli rolleri ise Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran paylaşıyor. Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı diziyi Sinan Öztürk yönetiyor. Dizide, askerden dönen ve yaşadığı olaylar sonrasında acımasız bir kiralık katile dönüşen Dağhan'ın hikayesi anlatılıyor.

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