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Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

FOX'un yeni dizisi "Gaddar", Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan'ı bir araya getirerek büyük bir merak uyandırıyor.

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-11-2023 14:03

FOX'un yeni dizisi "Gaddar"ın hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Dizide, asker dönüşü yaşadığı olaylar sonucu acımasız bir katile dönüşen Levent'in hikayesi anlatılacak, ve bu karakteri Çağatay Ulusoy canlandıracak. Sümeyye Aydoğan ise dizide Çağatay Ulusoy'un sevgilisi olarak rol alacak. Ay Yapım tarafından üretilen ve Hürer Ebeoğlu'nun yazdığı diziye, deneyimli oyuncu Deniz Özerman da katıldı. Özerman, dizide "Fikriye" karakterini canlandırarak Aydan ile Levent'in akıl hocası olacak.

Dizide, Levent'in gaddara dönüşmesini sağlayan kötü adam "Müdür"ü Onur Saylak, Levent'in babası Davut'u Hakan Salınmış, Levent'in kardeşi "Rüzgar"ı Fatih Berk Şahin canlandıracak. Aydan'ın annesi Oya'yı ise Neslihan Yeldan canlandıracak.

"Saç, kostüm ve makyaj provaları devam eden "Gaddar", ay sonuna doğru sete çıkacak ve eğer bir değişiklik olmazsa Aralık ayında cuma akşamları FOX'ta izleyiciyle buluşacak."

 
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