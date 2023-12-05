Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'a sürpriz isim

“Gaddar” dizisi, heyecanla beklenen ve iddialı yapımlar arasında öne çıkan bir dizi. FOX'ta yeni yılın başlamasıyla birlikte, “Bambaşka Biri”nin sona ermesinin ardından cuma akşamları yayınlanması planlanan bu dizide başrolleri Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan paylaşıyor. Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı, Sinan Öztürk’ün yönettiği diziye, çok özel bir oyuncu olan Erdal Yıldız konuk olacak.

En son Netflix'in Nejat İşler’li film serisi “İyi Adamın 10 Günü” ve “Kötü Adamın 10 Günü”nde "Abi" rolüyle muazzam bir performans sergileyen Erdal Yıldız, “Gaddar” dizisinde "Zafer Bora" adlı, geçmişi karanlık ve karmaşık bir karaktere hayat verecek. Yıldız, dizinin nefes kesen ilk üç bölümünde özel bir konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak.