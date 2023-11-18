Çağatay Ulusoy’lu Gaddar’a flaş transfer

Bu sezonun en çok merak edilen yeni dizilerinden biri olan "Gaddar", Sinan Öztürk'ün yönetmenliğinde ekrana gelecek. Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı dizi, askerden dönen bir gencin acımasız bir katile dönüşme sürecini etkileyici bir dille anlatıyor. Dizinin sıcak çekim provası başlamış durumda ve 20 Kasım'da sete çıkması planlanıyor.

Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Çağatay Ulusoy'un canlandıracağı Levent'in annesi Fatma rolü, ödüllü oyuncu Laçin Ceylan'a emanet edildi. Ay Yapım imzalı dizide Levent'in babasını Hakan Salınmış (Davut), kardeşini Fatih Berk Şahin (Rüzgâr) canlandıracak. Onur Saylak "Müdür", Deniz Özerman "Fikriye", Aytek Şayan "Gürkan" rollerini üstlenecek. Dizide Neslihan Yeldan ise "Oya" karakterine hayat verecek. Oyuncu görüşmeleri devam eden dizi, FOX ekranlarında aralık ayında izleyiciyle buluşmayı hedefliyor.