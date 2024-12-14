Çağatay Ulusoy'dan 3,5 milyon TL iddialarına yanıt

Etiler'de görüntülenen Çağatay Ulusoy yeni projesinden bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddiasına yanıt verdi.

Çağatay Ulusoy'dan 3,5 milyon TL iddialarına yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-12-2024 10:54

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Etiler'de gerçekleşen uzun bir toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yapımcı Timur Savcı, Burak Sağyaşar ve yönetmen Uluç Bayraktar ile bir araya gelen Ulusoy, yeni projesi hakkında merak edilen detayları paylaştı.

Toplantının ardından basının karşısına geçen ünlü oyuncu, “Son hazırlıklarımızı konuştuk. Henüz partnerim belli olmadı. Yakında detaylar netleşecek” diyerek projesiyle ilgili heyecan yarattı.

BALIK TUTMA VE BASKETBOL HOBİLERİNE DEĞİNDİ
Ulusoy’un sık sık balık tutarken ve basketbol oynarken görüntülenmesi, gazeteciler tarafından gündeme getirildi. Oyuncu, “Sevdiğim şeylere vakit ayırmayı seviyorum. Bu bana enerji veriyor” açıklamasında bulundu.

3,5 MİLYON TL İDDİASI
Son günlerde ortaya atılan bölüm başı 3,5 milyon TL alacağına yönelik iddiaları da yanıtlayan Çağatay Ulusoy, bu söylentileri gülerek karşıladı. “Bunları sizlerden duyuyoruz. Her şeye inanmayın” diyen oyuncu, böyle haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sözlerini “Artık çalışma vakti geldi. Yoğun bir süreç bizleri bekliyor” diyerek noktalayan Çağatay Ulusoy, yeni aldığı lüks aracına binerek mekandan ayrıldı.

Hayranları, Ulusoy’un hem yeni projesini hem de partnerinin kim olacağını merakla bekliyor.

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