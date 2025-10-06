Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'yu Buluşturan 'Uykucu'nun Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Bir ajanlık hikâyesi üzerinden gizli bir örgütün karanlık dünyasıyla, iki yaralı ruhun kesişen yollarını anlatan Uykucu, 29 Ekim 2025 tarihinden itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Yapımcığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı film; güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor.



Senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı Uykucu’nun güçlü oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler yer alıyor.

FERMAN VE SAYE ARASINDA TEHLİKELİ YAKINLAŞMA

Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu’nun canlandırdığı Ferman ve Saye, gizli bir örgütün ölümcül oyununda birbirlerine yaklaşırken hem hayatta kalma hem de görevlerini tamamlama mücadelesi veriyor. Bu tehlikeli yakınlaşma, Uykucu’yu yalnızca bir aksiyon filmi olmaktan çıkarıp, karakterlerin geçmiş yaralarıyla yüzleştiği bir gerilim hikâyesine dönüştürüyor.