Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’dan aşk dolu ilişki: "Aramızda güven problemi yok"

Dijital platformda yayınlanan Kübra dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Paris Moda Haftası’na katılan Aslıhan Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy’un Demet Özdemir ile başrolleri paylaştığı ve 19 Mart’ta Kanal D’de izleyiciyle buluşacak Eşref Rüya dizisi hakkında konuştu.

Başarılı oyuncu, “Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Demet ile de çok yakıştılar, fragmandan izlediğimiz kadarıyla çok güzel görünüyor” diyerek projeye olan desteğini dile getirdi.

Malbora, Ulusoy’un rol arkadaşıyla arasındaki uyumun kıskançlık yaratıp yaratmadığı sorusuna ise net bir yanıt verdi: “Ne münasebet arkadaşlar! İkimiz de oyuncuyuz, mesleğimiz bu. Aramızda güven problemi yok.”

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda havalimanında Çağatay Ulusoy’un kendisini bırakıp kaçtığı yönündeki söylentilerle ilgili de konuşan Malbora, “Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değil ama detay vermek istemiyorum” diyerek iddiaları gülerek yanıtladı.

Çiftin ilişkisi tam gaz devam ederken, hayranları ikiliyi birlikte daha fazla görmek için sabırsızlanıyor.