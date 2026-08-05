Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora Bodrum'da Teknede Görüntülendi!

Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Aslıhan Malbora Bodrum tatilinde teknede görüntülendi! Ulusoy'un aldığı kilolar ve sürpriz tatilden ilk kareler haberimizde.

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora Bodrum'da Teknede Görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2026 18:01

Televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimleri Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora Bodrum tatilinde birlikte görüntülendi. Bir süredir gözlerden uzak bir birliktelik sürdüren ünlü çift yaz sezonunun tadını çıkarmak için çıktıkları tekne turunda magazin kameralarına takıldı. Tatilin keyfini çıkaran çiftten Çağatay Ulusoy'un son dönemde aldığı kilolar ve değişen imajı dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum Koylarında Romantik Anlar

Yer aldıkları projelerle adlarından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Aslıhan Malbora yoğun çalışma temposunun yorgunluğunu Bodrum'un eşsiz koylarında atıyor. Kiralamış oldukları lüks teknede baş başa vakit geçiren ünlü çift denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi. Birbirlerine olan neşeli tavırları ve samimi halleriyle dikkat çeken ikili magazin basınından uzak kalmayı tercih etse de Bodrum'da yakalanmaktan kurtulamadı.

Çağatay Ulusoy'un Fiziksel Değişimi Yeniden Gündemde

Teknede görüntülenen Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyada ve magazin dünyasında yeniden tartışma konusu oldu. Geçmişte fit fiziği ve kaslı vücuduyla hafızalara kazınan ünlü oyuncunun oldukça kilo aldığı ve formundan uzaklaştığı görüldü. Ulusoy'un bu radikal değişimi hayranları tarafından "Yeni bir film projesindeki rolü için mi kilo aldı?" sorusunu bir kez daha gündeme taşırken Aslıhan Malbora'nın ise fit görüntüsü ve plaj stili takipçilerinden tam not aldı.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Magazin gündemine bomba gibi düşen tekne kareleri kısa sürede dijital platformlarda yayılırken ikilinin hayranları paylaşılan fotoğraflara binlerce yorum yaptı. Çiftin uyumuna dair övgü dolu mesajlar öne çıkarken Çağatay Ulusoy'un kiloları ve imajı üzerine yapılan yorumlar günün en çok konuşulan magazin konuları arasında yerini aldı.

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