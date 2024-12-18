Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora aşkı!

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un kalbi, son projesi Kübra dizisinde partneri olan Aslıhan Malbora’ya kaptırdı. İddialara göre, ikili arasındaki yakınlık kısa sürede aşka dönüştü. Henüz çok yeni olan bu ilişkiyi, ünlü çift şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora aşkı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-12-2024 13:50

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde set arkadaşlığıyla başlayan bir ilişkiyle gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre
 Ulusoy’un, "Kübra" dizisindeki partneri Aslıhan Malbora ile aşk yaşadığı iddia edildi. Henüz çok yeni olduğu belirtilen bu ilişkiyi çiftin gözlerden uzak ve sessizce sürdürdüğü öğrenildi.

Setteki uyumları ve samimi anlarıyla dikkat çeken Ulusoy ve Malbora'nın, yoğun çalışma temposuna rağmen birbirlerine vakit ayırdığı ve ilişkilerini özel tutmak istedikleri ifade ediliyor. Hayranları ve magazin takipçileri ise bu yeni çiftin aşkını merakla takip ediyor.

Benzer Haberler
Batuhan Karacakaya’dan romantik paylaşım! Sevgilisi Sinem Akar güzelliğiyle büyüledi Batuhan Karacakaya’dan romantik paylaşım! Sevgilisi Sinem Akar güzelliğiyle büyüledi
Survivor 2025 başlıyor! Gönüllüler takımında Kaan Kazgan rüzgarı Survivor 2025 başlıyor! Gönüllüler takımında Kaan Kazgan rüzgarı
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir aynı dizide! Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir aynı dizide!
Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik paylaşım! Ebru Şahin’den Cedi Osman’a romantik paylaşım!
Burcu Biricik’ten eşiyle aşk dolu paylaşım! Burcu Biricik’ten eşiyle aşk dolu paylaşım!
Final korkusu! Başroller ücretlerini yüzde 15 indirim yaptı! Final korkusu! Başroller ücretlerini yüzde 15 indirim yaptı!
ÇOK OKUNANLAR
Yabani dizisine duygusal veda: Final çekimleri tamamlandı
  • 13-12-2024 18:12

Yabani dizisine duygusal veda: Final çekimleri tamamlandı

Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı:
  • 12-12-2024 14:01

Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı: "Kendisi sizinle yaşıt sayılır"

Teoman'dan olay itiraf: 'En çok evde sevişmeyi seviyorum'
  • 13-12-2024 18:09

Teoman'dan olay itiraf: 'En çok evde sevişmeyi seviyorum'

Hadise’nin konseri gündem oldu: Dans şovu tartışma yarattı
  • 14-12-2024 19:10

Hadise’nin konseri gündem oldu: Dans şovu tartışma yarattı

Tuba Büyüküstün Kızıldeniz Film Festivali’nde göz kamaştırdı!
  • 13-12-2024 11:05

Tuba Büyüküstün Kızıldeniz Film Festivali’nde göz kamaştırdı!