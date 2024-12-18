Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora aşkı!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde set arkadaşlığıyla başlayan bir ilişkiyle gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre

Ulusoy’un, "Kübra" dizisindeki partneri Aslıhan Malbora ile aşk yaşadığı iddia edildi. Henüz çok yeni olduğu belirtilen bu ilişkiyi çiftin gözlerden uzak ve sessizce sürdürdüğü öğrenildi.

Setteki uyumları ve samimi anlarıyla dikkat çeken Ulusoy ve Malbora'nın, yoğun çalışma temposuna rağmen birbirlerine vakit ayırdığı ve ilişkilerini özel tutmak istedikleri ifade ediliyor. Hayranları ve magazin takipçileri ise bu yeni çiftin aşkını merakla takip ediyor.