Çağatay Ulusoy muhabirlerden kaçamadı: Arka kapı taktiği işe yaramadı

Çağatay Ulusoy, Mustafa Mert Koç’un doğum günü kutlamasında muhabirlerden kaçamadı. Arka kapı taktiği işe yaramadı!

Çağatay Ulusoy muhabirlerden kaçamadı: Arka kapı taktiği işe yaramadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2025 18:31

Çağatay Ulusoy, yakın dostu Mustafa Mert Koç’un doğum günü kutlamasına katıldı. Gecede objektiflere yakalanmak istemeyen Ulusoy, mekanı arka kapıdan terk etmeye çalışsa da bu çabası başarısız oldu. Ünlü oyuncu, çıkışta kendisini bekleyen muhabirlerle karşı karşıya geldi.

Kaçamadı ama gülümsedi

Kutlama, Etiler’deki bir mekanda gerçekleşti. Mekan çıkışında gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenen Ulusoy, ana kapı yerine mal kabul girişini kullanmak istedi. Ancak planı işe yaramadı. Muhabirlerden kaçamayan oyuncu, gazetecilere gülümseyerek “İyi geceler” dedi.

"Çağatay’ın dostluğu yeter"

30 yaşına giren Mustafa Mert Koç, doğum gününü Maslak’taki bir ocakbaşında kutladı. Yeni yaşı hakkında, “30 olmak; tecrübeleri değerlendirip yol almak gibi. Daha olgun ve daha keyifliyim. 30 çok güzel bir yaşmış” dedi. Koç, Çağatay Ulusoy’un doğum günü hediyesiyle ilgili soruya ise, “Onun dostluğu yeter. Aramızda böyle şeylerin lafı geçmez” yanıtını verdi.

Yeni şarkı sürprizi mi geliyor?

İkilinin birlikte müzik çalışmaları yapıp yapmayacağı sorusuna da olumlu yanıt veren Koç, birlikte yeni şarkılar çıkarabileceklerini söyledi. Şarkı üretim sürecinde eski ilişkilerinden ilham aldığını belirten genç şarkıcı, yeni yaşında bir aşk yaşama ihtimaline de “İnşallah” diyerek açık kapı bıraktı.

"İstenmeyen tüy gibiyim"

Hayatında şu sıralar kimsenin olmadığını belirten Mustafa Mert Koç, “Çağatay Ulusoy’un güzel bir ilişkisi var. Dörtlü gezsek güzel olurdu. Şu an ben orada istenmeyen tüy gibiyim” diyerek esprili bir yanıt verdi.

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