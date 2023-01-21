Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi'yi şapka ele verdi!

Yaklaşık altı yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakarak, ayrıldıklarının sinyalini vermişti. Ardından, Ulusoy'un bir mekanda meslektaşı İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş eğlendiği öne sürülmüştü. İkilinin arasında neler olduğu merak edilirken, Tüfekçi'nin yaptığı bir paylaşım aşk iddialarını güçlendirdi.





Oyuncunun, daha önce Ulusoy’un taktığı şapkayla poz vermesi dikkat çekti.

Tüfekçi’ye hayranları, “Artık sanırım aşk belgelendi” ve “Bu detayla mesaj alındı” gibi yorumlar gönderdi.