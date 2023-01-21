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Gecce Magazin Haberleri

Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi'yi şapka ele verdi!

Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi'nin (35) Instagram paylaşımı, ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar....

Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi'yi şapka ele verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2023 10:37

 

Yaklaşık altı yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakarak, ayrıldıklarının sinyalini vermişti. Ardından, Ulusoy'un bir mekanda meslektaşı İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş eğlendiği öne sürülmüştü. İkilinin arasında neler olduğu merak edilirken, Tüfekçi'nin yaptığı bir paylaşım aşk iddialarını güçlendirdi.

 Oyuncunun, daha önce Ulusoy’un taktığı şapkayla poz vermesi dikkat çekti.

Tüfekçi’ye hayranları, “Artık sanırım aşk belgelendi” ve “Bu detayla mesaj alındı” gibi yorumlar gönderdi.

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