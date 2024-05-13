Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!

Netflix, Taylan Biraderler imzasıyla, Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı, konusu ve anlatımıyla çok konuşulan Kübra’nın 2. sezon tarihini etkileyici bir video ile duyurdu.



OGM yapımı olan ve Afşin Kum'un romanından uyarlanan Kübra, yapay zeka ile insan ilişkileri arasındaki hassas dengeyi etkileyici bir hikayeyle aktarıyor. Tüm sırların açığa çıktığı bir dünyada, Gökhan artık seçimini yapmıştır. Ancak bu seçim, hem sevdikleri hem de ona inananlar için daha büyük bir mücadelenin başlangıcı olacaktır. Ailesini ve yakınlarını korumak için her türlü fedakarlığı göze alan Gökhan, başarıya ulaşmak için kararlıdır.

Kübra'nın 2. sezonu, etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilere derin düşüncelere yol açan bir deneyim sunuyor. Heyecan dolu bir yolculuğa davet eden dizi, 6 Haziran'da tüm dünya ile aynı anda yalnızca Netflix platformunda izleyicilerle buluşacak.