Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora ile İlişkisini Açıkladı!

Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora ile ilişkisini ilk kez doğruladı! Ünlü oyuncu, "Her şey yolunda, bir aksilik yok" diyerek aşkını açıkladı. İşte detaylar...

Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora ile İlişkisini Açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2025 12:43

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora Aşkı Hakkında İlk Açıklama

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bir süredir meslektaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geliyordu. İstinye'de otomobilinde görüntülenen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yeni ilişkisi hakkında da konuştu. Ulusoy, "Her şey yolunda, bir aksilik yok" diyerek aşkını ilk kez doğruladı.

İlk Kez Açıklama Yaptı

İstinye'de aracının içinde görüntülenen Çağatay Ulusoy, yorgun haliyle dikkat çekti. Basın mensuplarının sorularına kısa yanıtlar veren oyuncu, "Daha sonra konuşalım arkadaşlar" diyerek açıklamaları ertelemek istese de, aşk hayatıyla ilgili gelen soruları yanıtsız bırakmadı. Aslıhan Malbora ile ilişkisi hakkında "Her şey yolunda, bir aksilik yok" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, çiftin birlikteliğini doğruladığı ilk sözler olarak kayıtlara geçti.

Çiftin İlişkisi Gündemde

Son dönemde sık sık birlikte vakit geçirdikleri iddia edilen Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, magazin gündeminde en çok konuşulan çiftler arasında yer alıyor. Hayranları, ikilinin birlikte olup olmadığı konusunda merak içindeydi. Ulusoy’un açıklaması, bu merakı gidermiş oldu.

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora çiftinin ilişkisi hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. İlerleyen günlerde ikilinin birlikte vereceği pozlar ve yapacakları açıklamalar merakla bekleniyor.

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