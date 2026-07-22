Çağan Efe Ak'ı Öptü! Melek Gültekin'in Videosu Gündem Yarattı

Melek Gültekin'in Çağan Efe Ak ile paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. "Kızlar sizin yerinize öpüyorum" notu tartışmaları beraberinde getirdi.

Çağan Efe Ak'ı Öptü! Melek Gültekin'in Videosu Gündem Yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 14:46

Daha 17 dizisinde birlikte rol alan Melek Gültekin ve Çağan Efe Ak bu kez diziyle değil sosyal medyada paylaşılan bir videoyla gündeme geldi. Melek Gültekin'in Instagram hesabından paylaştığı kısa video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

Özellikle paylaşımın altına yazdığı not sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri haline geldi.

Paylaşım Kısa Sürede Yayılmaya Başladı

Melek Gültekin rol arkadaşı Çağan Efe Ak ile birlikte çektiği videoyu takipçileriyle paylaşırken gönderisine "Kızlar sizin yerinize öpüyorum." notunu ekledi.

Videoda Gültekin'in Çağan Efe Ak'ı yanağından öptüğü anlar yer aldı. Eğlenceli bir paylaşım olarak yayınlanan video, kısa süre içinde sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaştı. Çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşırken yorumlar da peş peşe gelmeye başladı.

Sosyal Medyada Farklı Görüşler Ortaya Çıktı

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları iki farklı görüş etrafında yorum yaptı. Bazı kişiler videoyu tamamen eğlenceli ve samimi bir paylaşım olarak değerlendirirken bazı kullanıcılar ise görüntüler üzerinden eleştirilerde bulundu.

Özellikle ikili arasındaki yaş farkına dikkat çeken kullanıcılar, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini ifade eden yorumlar yaptı. Bazı sosyal medya hesaplarında ise videodaki ifadeler üzerinden Çağan Efe Ak'ın kendini rahatsız hissetmiş olabileceği yönünde değerlendirmeler paylaşıldı. Ancak bu yorumlar sosyal medya kullanıcılarının kişisel değerlendirmelerinden ibaret olup, taraflardan bu konuda yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Tartışmalar Devam Ediyor

Video paylaşımının ardından konu kısa sürede magazin gündemine taşındı. Binlerce yorum alan gönderi farklı bakış açılarını da beraberinde getirdi.

Şu ana kadar Melek Gültekin veya Çağan Efe Ak tarafından paylaşımla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen sosyal medyada video hakkında yapılan yorumlar sürmeye devam ediyor. Görünen o ki kısa süreli bir paylaşım, farklı yorumların ortaya çıkmasına neden olarak günün en çok konuşulan magazin başlıklarından biri haline geldi.

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