Çağan Efe Ak, Helin Elveren Ve Batuhan Mora'nın Tatil Keyfі!

Ekranların sevilen genç kuşağı yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatil cenneti Bodrum'da aldı. Rol aldıkları projelerdeki başarılarıyla adlarından söz ettiren genç yetenekler Çağan Efe Ak, Helin Elveren ve Batuhan Mora, Yalıkavak'ın popüler sahillerinden birinde objektiflere yansıdı. Enerjileriyle plajın neşe kaynağı olan yakın dostların keyifli tatil anları, magazin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çağan Efe Ak, Helin Elveren ve Batuhan Mora, Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı. Yaz sezonunun keyfini çıkaran genç oyuncular, gün boyunca plajda voleybol oynayarak vakit geçirdi.

Sahilde Kıran Kirana Voleybol Maçı

Tatilde sadece dinlenmekle kalmayan aynı zamanda spor yapmayı da ihmal etmeyen genç oyuncular arkadaş gruplarıyla bir araya gelerek kumsalda voleybol maçı yaptı. Sahilde uzun süre vakit geçiren ve her sayı sonrası büyük sevinç yaşayan ekibin neşeli ve dinamik halleri çevredekilerin de ilgisini çekti.

Arkadaş grubuyla birlikte keyifli anlar yaşayan oyuncular sahilde uzun süre vakit geçirdi. Ak, Elveren ve Mora, oyun sonrası sıcaktan bunalınca denize girerek serinledi.

İskeleden Atladı, Arkadaşı Kaydetti

Kumsaldaki hareketli saatlerin ardından Bodrum'un sıcak havasından bunalan ekip kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı. Grubun en enerjik isimlerinden Çağan Efe Ak'ın iskelenin ucuna koşarak estetik bir şekilde denize atladığı anlar ise adeta bir film sahnesini aratmadı.

Çağan Efe Ak'ın iskeleden denize atladığı anlar Helin Elveren tarafından cep telefonuyla ölümsüzleştirildi. Enerjik tavırlarıyla dikkat çeken genç oyuncular yaz tatilinin keyfini doyasıya çıkardı.

Denizde de şakalaşmaya ve yüzme yarışları yapmaya devam eden genç yıldızlar çektirdikleri hatıra fotoğraflarının ardından plajdaki yerlerine dönerek güneşlenmeye devam etti. Yeni sezona enerji depolayarak girmeyi hedefleyen üçlünün bu samimi Bodrum günlüğü sosyal medyadaki hayran grupları tarafından da büyük beğeni topladı.