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Büyük Hayal Kırıklığı! İnternetten araba almak istedi, parası buhar oldu

Trabzon'da internet üzerinden araba almak isteyen bir vatandaş, 739 bin 600 TL'lik anlaşma sonrası dolandırıldı. Olayın hemen ardından emniyet güçlerine başvurdu.

Büyük Hayal Kırıklığı! İnternetten araba almak istedi, parası buhar oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 13:10

Trabzon'da oturan M.B. (41), internet üzerinden araç satın almak amacıyla bir ilana başvurdu. 739 bin 600 TL'lik bir anlaşma sonrası bu meblayı satıcıya aktardı. Ancak satıcıyla gerçekleştirdiği bu işlem sonrası bir daha iletişim kuramadı. Bu olay, M.B.'nin hayatındaki en büyük hayal kırıklığına dönüştü.

Dolandırıldığını Fark Etti ve Hemen Harekete Geçti

Parasını transfer ettikten sonra satıcıya ulaşamayan M.B., dolandırıldığını hemen fark etti. Bunun üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak dolandırıcıdan şikayetçi oldu.

Emniyet'ten Soruşturma Başlatıldı

M.B.'nin verdiği bilgiler ışığında, emniyet güçleri dolandırıcının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalara hemen başladı.

Trabzon Emniyetinden Vatandaşlara Önemli Uyarı

Son dönemlerde Trabzon bölgesinde internet ve telefon üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış olduğunu belirten güvenlik güçleri, vatandaşları bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları için uyardı.

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