Büşra Pekin'in yeni imajı olay oldu! Son halini görenler tanıyamadı

Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki Havuçlu Anne karakteri ile hafızalara kazınan Büşra Pekin, sık sık gündemde kendisine yer buluyor. Özellikle kilo verme süreciyle dikkat çeken Pekin, saçlarını kısacık kestirerek yeni bir imaja büründü.

Bu değişiklik, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Pekin, son dönemde 9 kilo aldığı Dilberay filmindeki rolünün ardından diyet yaparak 15 kilo vermişti.

Büşra Pekin'in yeni imajını paylaştığı sosyal medya gönderisine takipçilerden gelen yorumlar arasında şunlar var: "Artık tanıyamıyoruz", "Büşra Pekin değil sanki", "Siz kimsiniz Büşra Pekin'i tanıyor musunuz?", "Git gide Gülşen'e benziyor", "Sıla zannettim". Bazı takipçiler ise Pekin'in estetik operasyon geçirdiğini iddia ederek, "Estetik yakışmış" yorumlarını yapmışlar. İşte Büşra Pekin'in son halini gösteren fotoğraf: