Büşra Pekin'den Norm Ender açıklaması! Aşk yaşıyorlar mı?

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda otururken görüntülendi. Gazetecilerin röportaj isteğini kırmayan Pekin, tesadüfen bir doğum gününe katıldığını ve yemek yemek için geldiğini belirtti.

Yeni bir proje hazırlığında olduğunu dile getiren Pekin, "İki günlüğüne İstanbul'a geldim. Burada işlerim ve toplantılarım vardı. Gayet güzel gidiyor her şey" dedi. Son dönemdeki saç rengi değişimi hakkında konuşan güzel oyuncu, bir proje için sarışın olduğunu ancak kumrallığa dönmeyi istediğini söyledi.

Adı rap sanatçısı Norm Ender ile anılan Pekin, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hayatımda şu an kimse yok" diyerek kalbinin boş olduğunu sözlerine ekledi.

Büşra Pekin'in samimi açıklamaları, hayranları tarafından ilgiyle karşılanırken, yakın zamanda yeni bir projede izleyicilerle buluşacağı merakla bekleniyor.