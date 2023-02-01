Büşra Pekin'den değişim açıklaması: Yüzüm aynı yüz

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı Hülya Avşar, 'Yıldız De Bana' isimli yarışma programının jüri koltuğunda oturacak. Avşar'a, oyuncu Büşra Pekin ve Hamdi Alkan eşlik edecek. Mart ayında ekranlarda olması planlanan yarışmanın jüri koltuğunda olan Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Hamdi Alkan, önceki akşam Bebek'te toplantıdaydı.



Çıkışta konuşan Büşra Pekin, "Çok güzel bir kadro. Hepimizin bir arada olmasından dolayı çok mutluyum. Bugün de bütün ekip ilk defa bir araya geleceğiz'' dedi. Yetenekli insanları çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Küçük yaşlardan beri birilerini keşfediyorum. Yüreklendiriyorum. Doğru insanları doğru kişilerle bir araya getirmeye çalışıyorum. O yüzden bu programla da çok uyuşacağıma inanıyorum'' dedi.



"PROJELER İÇİN KENDİMİ DEĞİŞTİRİYORUM"

Son dönemdeki değişimi ile gündem olan Pekin, "Ben film projeleri için kendimi değiştiriyorum. Yüzüm için de, yüzüm aynı yüz. Dilberay filminde de aynı yüzdü. Ama projeden projeye farklılıklar gösteriyoruz. O filmde nasıl botoksu yaptırmıyorsam, Yılbaşı Gecesi filmi botokslu bir karakter olduğu için botoks yaptırıyorum'' dedi.