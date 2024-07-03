Büşra Pekin, yeni yaşını Bodrum'da coşkuyla kutladı

Doğum günü partisinde sirtaki yapan Büşra Pekin, bolca tabak kırdı.

Büşra Pekin, yeni yaşını Bodrum'da coşkuyla kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2024 11:46

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, 42. yaşını Bodrum’da yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Gece boyu süren parti, Pekin'in mutluluğunu ve enerjisini gözler önüne serdi.

Sirtaki yaparak eğlenceyi doruklara taşıyan Büşra Pekin, partide bolca tabak kırdı. Özel gününde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına tek tek teşekkür eden Pekin, "42 yaşına kadar mutlu bir yaşamım oldu, bundan sonra da hayatımın aynı şekilde devam etmesini diliyorum," dedi.

Kutlama, Büşra Pekin’in enerjisi ve neşesiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

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