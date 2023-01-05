Büşra Develi: Aşk kesinlikle başlamadı

Büşra Develi, Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, yeni bir projeye başladığını dile getirdi.



Develi, "Bir süre İstanbul'da olamayacağım. Şehir dışında çekilecek bir projede yer alacağım. Dijital bir platformda yayınlanacak" dedi.



Geçtiğimiz günlerde 2018 yılında ilişkisini sonlandırdığı Burak Deniz ile birlikte görüntülenen Büşra Develi'ye gazeteciler, "Aşk tekrar mı başladı?" sorusunu yöneltti.



Konuyla alakalı açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "Kesinlikle başlamadı. Sadece yolda karşılaştık. Zamanında ikimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik. Son derece arkadaşça bir kahve içmeydi. 'Karşılaşma' diyebiliriz. 'Bir kahve içelim' dedik ve o günleri yad ettik ama söz konusu 'aşk' olayı tabii ki yok. Ayrıca böyle haberler ile benim kısmetimi de kapatmayın" diyerek, güldü. (Kaynak: haberturk.com)