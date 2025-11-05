Buse Varol'un İlginç Ayakkabıları Sosyal Medyanın Dilinde: Değeri 80 Bin TL

Buse Varol'un toynağa benzetilen 80 bin TL değerindeki ayakkabıları sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü oyuncuya yorum yağdı.

Yayın Tarihi : 05-11-2025 16:30

Ünlü oyuncu ve sunucu Buse Varol, giydiği ilginç ayakkabılarla sosyal medyayı salladı. Varol'un ayakkabıları, bazı kullanıcılar tarafından toynağa benzetildi. Bu ayakkabılar kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Ayakkabıların 80 bin TL'lik değeri, tartışmaları daha da büyüttü.

 

Alişan ile Mutlu Evlilik ve Kariyer

Buse Varol, 2018 yılında oyuncu Alişan ile evlenmişti. Çift, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu evliliklerinden 2019'da oğulları Burak dünyaya geldi. Ardından 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldılar. Buse Varol, şu sıralar Gelin Evi programının sunuculuğunu yapıyor. Varol, son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekmişti. Geçen haftalarda yaptığı bir röportajda "Ölüm diyeti" yaptığını söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.

 

Ayakkabılar 80 Bin TL Değerinde

Ünlü isim, bu kez giyim tercihiyle gündeme geldi. Buse Varol, toynakları andıran tasarıma sahip sıradışı bir ayakkabı giydi. Bu ayakkabıların değeri ise 80 bin TL olarak belirtildi. Ayakkabıları gören sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Varol'un cesur tercihi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

 

Sosyal Medya Kullanıcılarından Yorum Yağdı

Buse Varol'un garip ayakkabıları hakkında binlerce yorum yapıldı. Ayakkabıları görenler, bu tasarımı farklı şekillerde yorumladı. Bazıları ayakkabıları çok beğenirken, bazıları da eleştirdi. Varol'un moda konusundaki cesareti tartışıldı. Sosyal medya kullanıcıları, ayakkabının hem görünümünü hem de fiyatını konuştu. Oyuncu, ayakkabı tercihiyle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

