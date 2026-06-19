Fahriye Evcen Ve Murat Yıldırım Turquoise Summer İçin Buluştu!

TGA'nın dünya çapında milyarlarca izlenen Go Türkiye serisinin yeni filmi Turquoise Summer yayınlandı.

Fahriye Evcen Ve Murat Yıldırım Turquoise Summer İçin Buluştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 14:51

Go Türkiye mini dizi serisi yeni bir projeyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Uluslararası dijital platformlarda milyarlarca kişiye ulaşan yapımın son ayağı olan Turquoise Summer Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ı Ege atmosferinde bir araya getiriyor.

Bodrum ve Göcek'in eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde çekilen yapım romantik anlatımı ve etkileyici atmosferinin yanı sıra Sedef Avcı, Aslıhan Karalar ve Yılmaz Bayraktar'ın da yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Bodrum ve Göcek Koyları Başrolde

Kültür ve turizm tanıtım atağının en yeni meyvesi olan yapımın görsel zenginliği Türkiye'nin en gözde tatil destinasyonlarını dünyaya adeta bir kartpostal gibi sunuyor.

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği projede Bodrum ve Göcek'in eşsiz koylarını berrak denizini ve doğal güzelliklerini hikayesinin merkezine taşıyor. Yapım Türkiye'nin turizm değerlerini romantik bir anlatı eşliğinde dünya izleyicileriyle buluşturuyor.

Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın başrolünü paylaştığı estetik sahneleri ve romantik senaryosuyla dikkat çeken Turquoise Summer'ın Bodrum ve Göcek'in mavi turlarına olan küresel ilgiyi katlaması ve kısa sürede yeni bir izlenme rekoruna imza atması bekleniyor.

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