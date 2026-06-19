Doğa Rutkay'dan Urla İtirafı: "Eski Halimden Eser Kalmadı!"

Ekranların ve tiyatro sahnelerinin en enerjik en neşeli isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Doğa Rutkay İstanbul'un keşmekeşinden uzaklaşıp İzmir'in Urla ilçesine yerleşmesinin ardından hayatında nelerin değiştiğini samimi bir dille anlattı. Doğayla iç içe bir yaşam sürmenin kendisine çok iyi geldiğini belirten başarılı sanatçı eski yapısıyla şimdiki hali arasındaki radikal farkı gözler önüne serdi.

Bir süredir Urla'da yaşayan oyuncu "O doğanın içinde olmaya alıştık. Panik ve aceleci insandım daha sakinleştim. Gerçi çocuklarım sayesinde de oldu. Doğayla olmak bana iyi geliyor" dedi.

Urla'nın Dinginliği İçsel Bir Dönüşüm Sağladı

Yıllarca İstanbul'un yoğun temposunda çalışan ve her zaman yüksek enerjisiyle tanınan Doğa Rutkay Ege'nin sakin ritmine ayak uydurduğunu belirtti. Urla'nın eşsiz doğasının kendisinde yarattığı terapötik etkiyi vurgulayan ünlü oyuncu bu sakinleşme sürecinde ikiz çocuklarının da büyük payı olduğunu ifade etti.

Bizim Oralara Çok İnsan Geliyor

Urla'nın son dönemde sanat ve cemiyet hayatından pek çok ismin kaçış noktası haline gelmesine de değinen Doğa Rutkay bölgeye olan yoğun ilginin bizzat yakın çevresinden de gözlemlendiğini esprili bir dille aktardı.

Rutkay "Bizim oralara çok insan geliyor. Çok arayan arkadaşım oldu. Herkes 'Orada yaşam nasıl biz de gelelim mi?' diye fikir alıyor" diye konuştu.

Ege'de kurduğu organik ve huzurlu dünyada çocuklarını büyüten ve ruhunu dinlendiren ünlü oyuncunun bu açıklamaları şehir hayatından yorulan takipçilerine de adeta bir ilham kaynağı oldu.