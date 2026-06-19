Cemre Baysel'den Kimsenin Beklemediği Atak! Yeni Saçlarıyla Tanımak İmkansız!

Ekranların duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tanınan ismi Cemre Baysel bu kez rol aldığı reyting rekortmeni projeleriyle değil cesur tarzıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Genelde doğal dalgalı ve uzun saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz güzel oyuncu tatil dönüşü kuaför koltuğuna oturarak radikal bir karara imza attı. Baysel'in yeni tarzı yeşil sahalardan tanıdık bir isme benzetilince sosyal medyada yorum yağmuru başladı.

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Cemre Baysel bu kez yeni projesiyle değil yaptığı radikal imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Güller ve Günahlar dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil için İspanya'ya giden ünlü oyuncu Madrid dönüşünde sürpriz bir karara imza attı. Dünyaca ünlü şarkıcı Bad Bunny'nin konserine de katılan Baysel'in İspanyol sokak modasından etkilendiği konuşuluyor.

Madrid Sokaklarından Afrika Örgüsüne

İspanya seyahatinde dünyaca ünlü yıldızların konserlerini ve sokak stilini yakından inceleyen Cemre Baysel, İstanbul'a ayak basar basmaz imaj tazeledi. Yıllardır koruduğu saç stilini tamamen değiştiren ünlü oyuncu saçlarının tamamını Afrika örgüsü yaptırdı.

Uzun yıllardır doğal ve uzun saçlarıyla tanınan Cemre Baysel saçlarını Afrika örgüsü yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Oyuncunun yeni tarzı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Baysel'in yeni görünümü bazı takipçileri tarafından beğeniyle karşılanırken bazı hayranları ise oyuncuyu doğal haliyle görmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

Sosyal Medya İkiye Bölündü: "Aynı Eren Elmalı!"

Güzel oyuncunun yeni saçlarıyla Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce yorum alırken futbolseverlerin dikkatinden kaçmayan bir detay eğlenceli yorumları beraberinde getirdi. Takipçiler Cemre Baysel'in bu örgü modelini katıldığı turnuvalarda ve lig maçlarında benzer bir saç stiliyle sahaya çıkan milli futbolcu Eren Elmalı'ya benzetti.

Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Cemre Baysel'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Cemre Baysel'in örgülü saçlarını çok sayıda kullanıcı Dünya Kupası'nda sahaya örgülü saçlarıyla çıkan futbolcu Eren Elmalı'ya benzetti.

Sosyal medyada yayılan fotoğrafların altına "Cemre Elmalı olmuş", "Güller ve Günahlar'dan sol beke transfer" ve "Doğal hali çok daha güzeldi ama bu marjinal tarz da yakışmış" şeklinde binlerce tweet atıldı.